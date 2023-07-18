Минобороны: ВС РФ ударили по объектам, где готовился теракт на Крымском мосту

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Российские войска нанесли групповой высокоточный удар по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров. Об этом сообщает Минобороны России.
Отмечается, что ВС РФ также нанесли удар по местам изготовления безэкипажных катеров в районе Одессы.
По данным ведомства, ударами российских войск в районах Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около семидесяти тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ
Все намеченные цели поражены.
Напомним, ранее экипажи Су-25СМ Центрального военного округа ударили по скоплению техники ВСУ на Краснолиманском направлении и успешно вернулись на аэродром базирования. Об этом сообщили в Минобороны России.
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По данным ведомства, ударами российских войск в районах Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около семидесяти тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ
Напомним, ранее экипажи Су-25СМ Центрального военного округа ударили по скоплению техники ВСУ на Краснолиманском направлении и успешно вернулись на аэродром базирования. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Екатерина Коршунова