Минобороны: ВС РФ успешно отразили атаки ВСУ на Времевском выступе

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«На Времевском выступе в районе населенного пункта Макаровка Донецкой народной республики самоотверженными и грамотными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
В ходе отражения атаки ВСУ российские военные уничтожили все вражеские танки, участвовавшие в наступлении. Также удалось подбить семь боевых бронированных машин.
Ранее в Минобороны РФ заявили о том, что с 4 июня украинская сторона понесла существенные потери. Только на линии боевого соприкосновения ВСУ потеряли 7,5 тысяч человек, в числе которых раненые и погибшие.