Минобороны: ВС РФ завершают прием техники ЧВК «Вагнер»

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
ВС РФ завершают плановый прием вооружения и техники, которые принадлежали ЧВК «Вагнер. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Переданы более 2 тыс. единиц техники и вооружения. В том числе сотни единиц тяжелого вооружения: танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, РСЗО "Град", "Ураган", ЗРПК "Панцирь", гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое оружие», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что из переданной техники несколько десятков оказались новыми и ни разу не применялись в боевых действиях. Кроме того, помимо техники и вооружения, ВС РФ приняли порядка 2,5 тысяч боеприпасов, а также около 20 тыс. единиц стрелкового оружия.
Напомним, 27 июня Минобороны РФ заявило о подготовке к приему тяжелой военной техники от ЧВК «Вагнер».
Читайте также:
Лукашенко: бойцы ЧВК «Вагнер» принесут пользу Белоруссии
Лукашенко не исключил задействование ЧВК «Вагнер» для обороны
Британский генерал предсказал наступление ЧВК «Вагнер» из Белоруссии на Киев
Элина Позднякова