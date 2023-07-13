Минобороны: ВС России нанесли удар оружием большой дальности по складам боеприпасов ВСУ

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Российские Вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточными ракетами морского базирования по местам хранения боеприпасов украинских военных.
Назначенные цели поражены. Места хранения боеприпасов ВСУ уничтожены, заявили в ведомстве.
Украинские военнослужащие осуществили несколько попыток наступлений на разных участках фронта. ВСУ пошли в атаку на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. Наступление было отражено.
Ранее, Рогов сообщил, что ВСУ несут рекордные потери в ходе наступления на Васильевском направлении. Он сообщил, что российские войска успешно отражают удары противника, который был вынужден отступать и просить командование об эвакуации.
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Анастасия Крестьянова