Минобороны: ВС России уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ

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«На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику. Уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живая сила ВСУ. Средствами ПВО сбиты два беспилотника типа «Фурия» и два — «Лелека», — цитирует агентство слова офицера.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Запорожской области возобновились активные боевые действия. Подробнее об этом читайте в нашем материале.