Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
В ходе боев под Артемовском украинские силы понесли значительные потери
В Минобороны РФ рассказали о потерях Вооруженных сил Украины в ходе наступления на Артемовск, сообщает «РИА Новости».
За сутки российские силы ликвидировали более 260 украинских боевиков.
Существенные потери Киев понес и в технике: ВС РФ уничтожили пять украинских танков, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, две установки РСЗО «Град», три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», одна самоходная артиллерийская установка Cezar, артиллерийская система М777, а также гаубицы Д-30 и «Мста-Б».
Ранее «Радио 1» сообщало, как подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский рискует погубить всю украинскую армию, просчитавшись в прогнозах контрнаступления.
За сутки российские силы ликвидировали более 260 украинских боевиков.
Ранее «Радио 1» сообщало, как подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский рискует погубить всю украинскую армию, просчитавшись в прогнозах контрнаступления.
Евгения Парфентьева