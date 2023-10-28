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Минометный расчет батальона «Скиф» уничтожил автоколонну ВСУ под Соледаром

28 октября 2023, 13:43
Фото: istockphoto/Andi_Martin

Фото: istockphoto/Andi_Martin

Расчет миномета «Василек» добровольческого штурмового корпуса «Скиф» (Барс-35) уничтожил колонну автомобилей ВСУ в районе Соледара. Об этом рассказал заместитель командира корпуса с позывным Струна.

По словам бойца, разведка обнаружила пять украинских автомобилей, следовавших вдоль фронтовой полосы. Минометчики первыми выстрелами сумели поразить головную машину, передает ТАСС. Затем, пока остальные автомобили пытались развернуться или объехать горящую машину, они также были уничтожены прицельным огнем. Съемки с БПЛА подтвердили, что все пять целей были успешно поражены, заключил российский воин.

По его словам, расчет миномета «Василек» работает круглосуточно, в дневное и ночное время. Бойцы всегда готовы отработать по целям, координаты которых определяются с помощью беспилотников. Миномет предназначен для уничтожения живой силы противника и легкой техники, заключил боец.

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Украина понесла серьёзные потери в бою на Запорожском направлении
Минобороны: Украина потеряла 80 бойцов и танк Leopard на Запорожском направлении
28 октября 2023, 14:08

Фото: iStock/aapsky

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Бригады ВСУ были уничтожены в районе Работино и у населённого пункта Вербовое в Запорожской области. ВС РФ использовали артиллерию и авиацию для осуществления ударов.

 Отмечается, что в ходе боёв на Запорожском направлении российскими военными были уничтожены 80 представителей украинской армии, танк Leopard, поставленный Украине из Германии, а также американскую гаубицу M119.

Ранее директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал, сколько времени потребуется, что полностью денацифицировать Украину по окончании спецоперации.Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#спецоперация
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Пленный боец ВСУ рассказал, как украинских военных снабжают наркотиками
Пленный Гирич: волонтёры снабжают украинских военных наркотиками на передовой
28 октября 2023, 11:57

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Украинские волонтёры предлагают военнослужащим ВСУ разные виды наркотиков, поэтому большое количество бойцов употребляют запрещённые вещества. Об этом рассказал пленный украинский военный Дмитрий Гирич, видео с которым опубликовало Минобороны РФ.
Украинские волонтёры предлагают военнослужащим ВСУ разные виды наркотиков, поэтому большое количество бойцов употребляют запрещённые вещества. Об этом рассказал пленный украинский военный Дмитрий Гирич, видео с которым опубликовало Минобороны РФ.

По словам пленного, на Украине есть большое количество наркоторговцев, которые через волонтёров передают на фронт наркотические вещества, причём различных видов. 

В результате таких махинаций, на запрещённые вещества было подсажено большое количество военнослужащих ВСУ. 

Также Гирич рассказал, что командиры часто собирают с солдат деньги, которые якобы идут на закупку военных автомобилей и беспилотников. Однако потом военнослужащие видят дефицит этого оборудования и задаются вопросом, куда же на самом деле были затрачены их средства.

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#наркотики
#военные
#минобороны рф
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МО РФ: Средства ПВО перехватили шесть БПЛА над Тульской и Орловской областью
28 октября 2023, 11:12

Фото: istockphoto/aapsky

В ночь на 28 октября была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории России. Украинские дроны были перехвачены над Тульской и Орловской областями.
По сообщению министерства обороны РФ, четыре беспилотника самолетного типа были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Орловской области. Кроме того, два дрона были обезврежены на подлете к Тульской области. Как отмечают в министерстве по региональной безопасности Тульской области, в результате перехвата двух БПЛА силами ПВО пострадавших и разрушений на территории региона нет.

Киевский режим, отчаявшись добиться хоть каких-то успехов на поле боя, все чаще прибегает к террористическим методам, атакуя мирные города и объекты на территории России. Средства ПВО РФ успешно отражают эти атаки, но вынуждены постоянно находиться в состоянии повышенной боевой готовности.

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#режим
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#пво
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Скотт Риттер: Войска РФ загнали ВСУ в ловушку под Донецком
28 октября 2023, 10:20

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военнослужащие поймали части ВСУ в ловушку в Донецкой области. Об этом заявил бывший разведчик армии США Скотт Риттер.
В эфире YouTube-канала Gegenpol военный эксперт высказал мнение о том, что самое лучшее, что сейчас могут сделать украинцы, это отступить, чтобы сохранить жизни своих солдат. ВСУ необходимо создать новые оборонительные укрепления на новых рубежах, иначе они рискуют потерять важные территории. Риттер считает, что пока возможность отступления еще существует.

Экс-разведчик отмечает, что вместо того, чтобы уйти с опасных рубежей, ВСУ только подводят все новые резервы и теряют вследствие этого еще больше людей. Украина жертвует последними ресурсами, чтобы удержать позиции в Донецкой области. А такая тактика в конечном итоге обернулась стратегическим успехом России, заключил эксперт.

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#россия
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Interia: ВСУ переделывают польские САУ Krab из-за российских «Ланцетов»
28 октября 2023, 08:54

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Польская самоходная артиллерийская установка Krab наиболее часто становится объектом атак дронов-камикадзе и жертвой артиллерийского огня. Особым проклятием для САУ стал российский барражирующий боеприпас «Ланцет-3», удара боеголовки которого броня самоходки просто не выдерживает.
За время проведения спецоперации САУ Krab стала настоящим «антигероем» многочисленных видеороликов, выкладываемых в Сеть российскими военными, сообщает польское издание Interia. Стандартная броня гаубиц не выдерживает ударов «Ланцетов», и появляются эффектные кадры горящих самоходок, которые по своим боевым качествам являются все же достаточно эффективными.

Из-за этого украинским военным приходится вручную переделывать САУ, чтобы защитить их от атак российских беспилотников. Солдаты ВСУ приваривают на самоходки дополнительную защиту, напоминающую железную клетку. Это позволяет уберечь гаубицу от мгновенного разрушения брони и дает экипажу время эвакуироваться. Таким образом, жизнь САУ продлевается, хотя, как правило, ненадолго.

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#всу
#беспилотник
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Российские войска нанесли огневое поражение солдатам четырех бригад ВСУ
28 октября 2023, 08:31

Фото: istockphoto/aapsky

Российские военные нанесли огневое поражение живой силе четырех бригад ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
В разговоре с РИА Новости представитель Минобороны РФ сообщил, что российские подразделения при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации нанесли на этом участке комбинированные удары по частям 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, а также 128-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Скопления живой силы и техники противника были поражены в окрестностях населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Катериновка, Водяная, Золотая Нива, Урожайное и Саромайорское. За минувшую неделю на этом участке фронта ВСУ потеряли один танк, четыре бронемашины, 17 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, добавил Олег Чехов.

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#чехов
#минобороны рф
#всу
#танк
#угледар
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Дипломат Полянский принес на заседание ООН обломок ракеты Storm Shadow
28 октября 2023, 03:19

Фото: Telegram-канал МИД РФ

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский принес на заседание Совета Безопасности Организации обломки ракеты, которыми Киев наносил удары по российской гражданской инфраструктуре.
Российский дипломат в том числе продемонстрировал фрагменты снаряда, выпущенного из установки РСЗО HIMARS по администрации Херсонской области в сентябре минувшего года, а также часть ракеты Storm Shadow, которую Вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали для удара по мосту в Чонгаре. На последней, как продемонстрировал Полянский, явственно виднеется надпись «Сделано во Франции».

«Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью», — отметил первый зам постпреда РФ.

Он добавил, что всё это — вещественные доказательства того, что Киев, вопреки собственным же заверениям, использует западные вооружения для атак на российские инфраструктурные объекты.

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#оон
#оружие
#россия
#украина
#ракета
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В Днепропетровске и Кривом Роге прозвучали взрывы
28 октября 2023, 02:06

Фото: iStock/RamonCast

В Днепропетровске (украинское название — Днепр) и Кривом Роге прозвучала серия взрывов, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Незадолго до этого на территории Днепропетровской области Украины включились сирены воздушной тревоги.
Ранее этот же портал сообщал о взрывах в портовом городе Измаил, который находится в Одесской области Украины.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#воздушная тревога
#взрывы
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В США раскрыли, на что нацелены операции России в зоне СВО
Экс-разведчик США Риттер: операции России нацелены на полное уничтожение ВСУ
27 октября 2023, 20:57

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

Российская армия в настоящее время проводит операции, нацеленные на окончательную ликвидацию ВСУ. Об этом в беседе с журналистом Гарландом Никсоном рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Он отметил, что у России сейчас есть возможность с большим размахом уничтожить немногочисленные остатки украинских войск. Облегчает задачу и практически полное отсутствие у ВСУ авиации. 

По словам Риттера, украинские лётчики отказываются взлетать на истребителях, зная, что их уничтожат в первые минуты полёта, поскольку у России мощнейшие зенитные ракетные комплексы.

Ранее директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков раскрыл, сколько времени потребуется для полной денацификации Украины после завершения спецоперации.

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#россия
#вс рф
#украина
#всу
#спецоперация
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