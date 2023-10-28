Минометный расчет батальона «Скиф» уничтожил автоколонну ВСУ под Соледаром

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Расчет миномета «Василек» добровольческого штурмового корпуса «Скиф» (Барс-35) уничтожил колонну автомобилей ВСУ в районе Соледара. Об этом рассказал заместитель командира корпуса с позывным Струна.
По его словам, расчет миномета «Василек» работает круглосуточно, в дневное и ночное время. Бойцы всегда готовы отработать по целям, координаты которых определяются с помощью беспилотников. Миномет предназначен для уничтожения живой силы противника и легкой техники, заключил боец.
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Александр Бойцов