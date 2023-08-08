Минцифры Украины: В шести областях страны объявили воздушную тревогу

Фото: iStock/Photoboyko
Cразу в шести областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют соответствующие данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
Читайте также:
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в Киевской области объявлена второй раз за ночь
На всей территории Украины ревут сирены воздушной тревоги
Артем Путинцев