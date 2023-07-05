Минздрав Украины опубликовал рекомендации на случай взрыва на ЗАЭС

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Украинское Министерство здравоохранения разместило на своем Telegram-канале советы для населения в случае взрыва на Запорожской Атомной Электростанции.
В сообщении подчеркивается, что жителям регионов, которые могут оказаться в зоне радиационного воздействия из-за инцидента на ЗАЭС, следует быть подготовленными к возможной эвакуации.
Кроме того, населению советуют оставаться в курсе последних новостей и прислушиваться к рекомендациям и указаниям местных властей.
Дополнительно Минздрав настоятельно рекомендует собрать «аварийный набор», который должен включать в себя личные документы, защитную маску или респиратор, запасную одежду и обувь, влажные салфетки, а также небольшой запас воды и продуктов питания.
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Кроме того, населению советуют оставаться в курсе последних новостей и прислушиваться к рекомендациям и указаниям местных властей.
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Артем Кузьмин