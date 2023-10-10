Мирный житель погиб при обстреле ВСУ белгородского села Поповка

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Украинская сторона 10 октября дважды обстреляла село Поповка Краснояружского района. Погиб один пожилой мужчина, а его жена получила серьезное осколочное ранение. Об этом сообщил Глава региона Вячеслав Гладков.
«К большому горю, в результате повторного обстрела погиб мирный житель. Снаряд прилетел в частный жилой дом, пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, его супруга получила тяжелые осколочные ранения», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавшую женщину везут в городскую больницу №2 Белгорода, где ей окажут всю необходимую помощь. После завершения обстрела проводится подворовой обход для уточнения повреждений.
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