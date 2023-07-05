Мирный житель погиб при обстреле Любимовки Запорожской области

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При обстреле украинской стороной Любимовки Михайловского района Запорожской области погиб один мирный житель. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские военные около 17.00 5 июля нанесли несколько ударов по населенным пунктам Бурчак и Любимовка. Всего было насчитано шесть прилетов.
Таким образом, по его словам, погиб один человек. Также в результате украинского обстрела пострадали дома местных жителей, гараж и автомобиль.
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«В гаражном кооперативе на улице Карла Маркса попадание пришлось на мастерскую и ёмкость с дизельным топливом, из-за чего произошёл взрыв с последующим возгоранием», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова