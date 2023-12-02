Мирошник: Контакты Москвы и Киева по вопросу обмена пленными продолжаются

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Контакты между Россией и Украиной по вопросу обмена пленными продолжаются, но эта работа требует тишины. Об этом заявил посол по особым поручениям по военным преступлениям Украины МИД РФ Родион Мирошник.
Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на условиях взаимности одновременно посетили военнослужащих своих стран, попавших в плен в ходе боевых действий. Всего Москалькова и Лубинец посетили 238 пленных солдат — по 119 с каждой стороны.
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Александр Бойцов