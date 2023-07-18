Мишустин заявил о важности своевременных и гарантированных выплат участникам СВО

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дополнительные и социальные выплаты, установленные президентом РФ Путиным для поддержки семей участников СВО, должны своевременно и гарантированно дойти до военных. Об этом он сообщил во время заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.
Напомним, ранее кабмин поддержал законопроект о выплате страховки добровольцам наравне с военными. Проект предусматривает те же условия, суммы и порядок страхования участников добровольческих формирований, что и для военнослужащих. Согласно проекту отзыва кабмина на документ, добровольцам предоставляются такие же страховые выплаты, как и военным.
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Екатерина Коршунова