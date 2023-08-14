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На Украине появилась тенденция, когда украинцы, не достигшие 18 лет, стараются покинуть страну, чтобы не попасть под мобилизацию.
El Pais пишет, что «многие люди хотят покинуть Украину до того, как им исполнится 18 лет», —сказано в публикации газеты.
Сообщается, что многие молодые украинцы не хотят идти служить. Они принимают решение покинуть страну, чтобы жить в безопасности.
Несмотря на объявленные в государстве военное положение и мобилизацию, молодые люди находят способы избежать попадания в зону СВО.
Ранее сообщалось, что западные политики думают о подготовке Киева к возможному контрнаступлению весной 2024 года. Политики из США и других стран Запада надеялись на то, что контрнаступление ВСУ поможет убедить Россию в выведении из Украины своих военных и заключению мирного договора. Однако теперь, когда украинская армия потеряла огромное количество военных и боевой техники, такая перспектива отпадает.
В связи с этим, на Западе начались разговоры о попытке организации второго контрнаступления, которое будет преследовать те же цели.
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Сообщается, что многие молодые украинцы не хотят идти служить. Они принимают решение покинуть страну, чтобы жить в безопасности.
Ранее сообщалось, что западные политики думают о подготовке Киева к возможному контрнаступлению весной 2024 года. Политики из США и других стран Запада надеялись на то, что контрнаступление ВСУ поможет убедить Россию в выведении из Украины своих военных и заключению мирного договора. Однако теперь, когда украинская армия потеряла огромное количество военных и боевой техники, такая перспектива отпадает.
В связи с этим, на Западе начались разговоры о попытке организации второго контрнаступления, которое будет преследовать те же цели.
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Мария Фирсова