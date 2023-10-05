МО: Над Курской области сбили украинский беспилотник

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Украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Курскую область, был уничтожен силами ПВО, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Пятого октября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Отмечается, что беспилотник был ликвидирован с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.
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