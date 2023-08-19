МО РФ: 150 военных ВСУ попытались переправиться через Днепр и были разгромлены

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Подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд украинских боевиков численностью около 150 человек, который пытался закрепиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве также добавили, что противник полностью зачищен, захвачены трофеи. Отмечается, что бойцы группировки «Днепр» дали возможность передовым группам ВСУ выйти на берег, после чего навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки.
В составе передовых групп украинских боевиков, в лидирующем числе были наёмники.
Напомним, артиллеристы подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый минометный расчет ВСУ в Херсонской области. 4 украинских боевика уничтожены, 2 получили ранения.
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В составе передовых групп украинских боевиков, в лидирующем числе были наёмники.
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Екатерина Коршунова