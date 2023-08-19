МО РФ: 150 военных ВСУ попытались переправиться через Днепр и были разгромлены

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подтверждает атаку украинского беспилотника по аэродрому в регионе.

По словам Никитина, в результате атаки БПЛА на аэродром Сольцы пострадавших нет. Ситуация в регионе спокойная, она находится под контролем.



Отмечается, что все необходимые меры безопасности приняты. Никитин выразил уверенность в том, что преступные действия Киева не останутся без ответа.



Напомним, Минобороны РФ сообщает, что 19 августа около 10.00 (мск) Киев совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области. Беспилотник обнаружил расчёт поста внешнего наблюдения аэродрома. Он был поражён стрелковым оружием.



В результате теракта на территории аэродрома произошло возгорание на стоянке самолётов. Пожар оперативно ликвидировали.



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Екатерина Коршунова