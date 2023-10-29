МО РФ: 36 украинских БПЛА было сбито над акваторией Чёрного моря и Крымом

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Российские дежурные системы ПВО сбили 36 украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым», — сообщили в военном ведомстве.Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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