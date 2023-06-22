МО РФ: Корвет «Резкий» поразил цель крылатой ракетой «Уран»

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Новейший корвет «Резкий» в ходе испытаний поразил морскую цель крылатой ракетой «Уран»
В ходе заводских испытаний новейший корвет «Резкий» выполнил пуск крылатой ракеты «Уран» по морской цели. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МО РФ.
Отмечается, что крылатая ракета в расчетное время успешно поразила назначенную цель в виде морского щита, который был расположен на дистанции более 30 км.
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«Экипаж новейшего корвета проекта 20380 «Резкий», построенного на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота, выполнил в Японском море пуск крылатой ракеты комплекса «Уран» по морской мишени», — цитирует агентство сообщение оборонного ведомства.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бойцы ДНР сожгли колонну бронетехники НАТО у Новодонецкого. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян