МО РФ: Морская авиация РФ сбила украинский БПЛА над Чёрным морем

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Российский самолёт морской авиации сбил украинский беспилотник над Чёрным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Ранее сообщалось, что сегодня утром, 29 августа, над территорией Тульской области российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника. В результате происшествия никто не пострадал. Днём ранее в районе 21:00 мск беспилотник был сбит над Белгородской областью.
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Анастасия Чинкова