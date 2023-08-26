МО РФ: на Южно-Донецком направлении Киев за сутки потерял до 200 военных

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ВС РФ на Южнодонецком направлении отразили 2 атаки украинских боевиков в районе Старомайорского, ВСУ потеряли до 200 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ уничтожили украинскую РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе Чугуево Днепропетровской области. Российские войска также поразили в ДНР пункт управления украинской 100-й бригады территориальной обороны.
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