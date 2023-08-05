МО РФ: Российские артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА

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Российские военные огнем артиллерии уничтожили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецка. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Вотсток» Олег Чехов.
Также начальник пресс-центра рассказал, что части группировки «Восток» сорвали попытку ротации украинских войск в районе населенного пункта Никольское в ДНР. Также северо-западнее села Приютное была обнаружена и уничтожена минометным огнем разведгруппа ВСУ.
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Александр Бойцов