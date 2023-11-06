МО РФ: Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Артёмовском

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Артиллерийский расчёт гаубицы Д-30 Воздушно-десантных войск (ВДВ) России ликвидировал замаскированный украинский командно-наблюдательный пункт на Артёмовском направлении СВО, который находился в одном из полуразрушенных домов в серой зоне. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Артиллеристы-десантники вели стрельбу осколочно-фугасными боеприпасами с закрытой огневой позиции, находящейся на удалении около 8 километров. В результате точного попадания командно-наблюдательный пункт ВСУ с личным составом был уничтожен», — рассказали в военном ведомстве .Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев