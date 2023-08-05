МО РФ: Российские военные освободили посёлок Новосёловское в ЛНР

Ракеты пятого поколения РВВ-МД2, которые созданы для истребителя Су-57, практически несбиваемы и, по сравнению со своими предшественницами и конкурентками, обладают поистине потрясающими характеристиками. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин