МО РФ: Российские военные освободили посёлок Новосёловское в ЛНР

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Министерство обороны РФ сообщило о том, что российские военные заняли населённый пункт Новосёловское в ЛНР.
Кроме того, российские военные «улучшили положение» по переднему краю в Харьковской области и вблизи населённых пунктов Ольшана и Першотравневое.
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Анастасия Чинкова