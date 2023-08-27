МО РФ: российские военные уничтожили украинскую РЛС П-37 в районе Запорожья

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ВС РФ в районе Запорожья уничтожили украинскую радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей, наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам П-37. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Напомним, в районе населенного пункта Урожайное ДНР российская армия пресекла деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Также ВС РФ уничтожили украинскую РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе Чугуево Днепропетровской области. На Южнодонецком направлении российские войска отразили 2 атаки украинских боевиков в районе Старомайорского.
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Екатерина Коршунова