МО РФ: Российские бойцы контролируют Садовое в Запорожье и Урожайное в ДНР

Фото: сайт Минобороны РФ
В Минобороны сообщили, что российские военные контролируют Садовое в Запорожье и Урожайное в ДНР
Военнослужащие ВС РФ контролируют село Садовое в Запорожской области и поселок Урожайное в ДНР. Соответствующим видео поделилось Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
Отмечается, что ВСУ не оставляют попыток продвинуться на ореховском направлении, артиллерийские бои на этом участке фронта идут круглосуточно.
В оборонном ведомстве добавили, что под контролем российской армии остается и Урожайное в Донецкой Народной Республике.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бойцы группировки «Запад» ВС РФ перешли в активную атаку на Купянском направлении. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Садовое находится полностью под контролем российских военнослужащих», — проинформировали в МО РФ.
«Мы сейчас находимся в Садовом. Держим оборону. По поводу информации, что ВСУ вошли и оккупировали эти территории, — это все неправда. Здесь мы стоим уверенно. Держим оборону. И не дадим противнику проникнуть», — рассказал командир отделения ВС РФ с позывным «Фидель».
В оборонном ведомстве добавили, что под контролем российской армии остается и Урожайное в Донецкой Народной Республике.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бойцы группировки «Запад» ВС РФ перешли в активную атаку на Купянском направлении. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян