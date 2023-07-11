МО РФ: Российские бойцы уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
Военнослужащие группировки ВС РФ «Восток» уничтожили несколько групп ВС Украины в ходе попыток наступления противника на Запорожском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.
«На Запорожском направлении ВСУ продолжают попытки атаковать в направлении Работино. По противнику наносится огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолетами армейской авиации. Националисты несут потери в живой силе и технике», — цитирует агентство слова собеседника.
Чехов добавил, что в районе Приютного средствами воздушной разведки была вскрыта разведгруппа ВСУ. Российские бойцы ликвидировали ее при помощи ударного БПЛА.
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Диана Аванесян