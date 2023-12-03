МО РФ сообщает о поражении командного пункта центра управления ПВО ВСУ

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За прошедшие сутки российские военные поразили живую силу и технику противника в 107 районах.
Ранее сообщалось, что российская диверсионно-разведывательная группа ликвидировала группу пограничников и бойцов ВСУ в Черниговской области. В плену оказался один из сотрудников украинской погранслужбы. Кадры с места операции опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Сообщается, что операция российской ДРГ прошла успешно из-за халатности военнослужащих ВСУ, отсутствия контроля командования и большого опыта российского спецназа.
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Мария Фирсова