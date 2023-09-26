МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области

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ВС России уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады теробороны ВСУ в Херсонской области. Потери украинской армии составили до 90 военнослужащих, две гаубицы Д-30 и два танка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
«В районе населенного пункта Николаевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны ВСУ», — цитирует агентство сообщение ведомства.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян