МО РФ: Средства ПВО перехватили шесть БПЛА над Тульской и Орловской областью

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В ночь на 28 октября была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории России. Украинские дроны были перехвачены над Тульской и Орловской областями.
Киевский режим, отчаявшись добиться хоть каких-то успехов на поле боя, все чаще прибегает к террористическим методам, атакуя мирные города и объекты на территории России. Средства ПВО РФ успешно отражают эти атаки, но вынуждены постоянно находиться в состоянии повышенной боевой готовности.
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