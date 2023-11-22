МО РФ: Уничтожены четыре безэкипажных катера Украины, следовавшие к Крыму

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В Чёрном море были ликвидированы и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Об этом утром 22 ноября сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве уточнили, что морские дроны засекли в западной части акватории. Направлялись они в сторону Крыма.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании первого флота морских дронов, который начал действовать в Черном море. Об этом он рассказал 16 ноября в своем видеообращении к участникам заседания Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.
Российское Минобороны регулярно сообщает об атаках безыкипажных катеров ВСУ на ЧМФ, однако все они успешно отбиваются. Также оборонное ведомство РФ часто сообщает о поражении мест хранения и производства морских беспилотников.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании первого флота морских дронов, который начал действовать в Черном море. Об этом он рассказал 16 ноября в своем видеообращении к участникам заседания Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.
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Артем Путинцев