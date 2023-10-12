МО РФ: ВС РФ поразили склады ВСУ в Измаиле и на аэродромах Миргород и Днепр

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За прошедшие сутки российские силы поразили и ликвидировали украинские склады с вооружением и боеприпасами в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины. В районе города Измаил Одесской области поражен склад военной техники ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, у города Измаила в Одесской области российским ударом уничтожен склад вражеской военной техники. При этом недалеко от населенного пункта Солончаки Николаевской области нанесен удар на поражение ангара с украинскими десантными катерами.
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