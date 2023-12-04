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Подразделения Вооруженных сил Украины бежали из-под Артемовского, бросая раненых и убитых. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, пишут РИА Новости.
Отмечается, что некоторые украинские военнослужащие сдалась в плен подразделениям Южной группировки войск РФ. По информации оборонного ведомства, российские десантники смогли вскрыть систему обороны ВСУ в Артемовском и на подступах к поселку в ходе разведывательных действий.
«В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики», — рассказали в МО.
Ранее глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер заявил, что если бы Соединенные Штаты не помогали Украине, Киев бы уже перешёл под контроль РФ.
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Алина Юрчак