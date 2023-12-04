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МО РФ: ВСУ бежали из-под Артемовского, бросая раненых и убитых

Минобороны РФ сообщило о бегстве ВСУ при штурме поселка Артемовское
04 декабря 2023, 07:04
Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Подразделения Вооруженных сил Украины бежали из-под Артемовского, бросая раненых и убитых. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, пишут РИА Новости.

Отмечается, что некоторые украинские военнослужащие сдалась в плен подразделениям Южной группировки войск РФ. По информации оборонного ведомства, российские десантники смогли вскрыть систему обороны ВСУ в Артемовском и на подступах к поселку в ходе разведывательных действий.

«В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики», — рассказали в МО.

Точные удары по обнаруженным опорным пунктам и орудиям деморализовали противника. После штурмовые группы ВДВ на БМП-2 и БМД-2 начали штурм Артемовского с нескольких направлений.

Ранее глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер заявил, что если бы Соединенные Штаты не помогали Украине, Киев бы уже перешёл под контроль РФ.

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Су-35 ВКС РФ уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на сватовском направлении
04 декабря 2023, 05:22

Фото: РИА Новости

Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила подробности работы истребителя Су-35 на сватовском направлении. Отмечается, что самолет сумел уничтожить радиолокационную станцию Вооруженных сил Украины.




Как сообщили в российском военном ведомстве, «экипажи Су-35С Военно-космических сил РФ отработали патрулирование и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ»

Во время одного из вылетов на Сватовском направлении летчики обнаружили излучение радиолокационной станции противника, по которой был совершен пуск ракеты «воздух-поверхность» Х-31ПМ. В результате радиолокационное излучение пропало и больше не появлялось.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#самолёты
#всу
#сво
#вооружённые силы рф
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Минобороны: Бойцы ВДВ взяли под контроль Артёмовское в ДНР
04 декабря 2023, 05:01

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Бойцы Воздушно-десантных войск группировки войск «Южная» ВС РФ при поддержке авиации, а также артиллерии и беспилотной авиаразведки взяли под контроль населенный пункт Артёмовское (Хромово) в Донецкой народной республике ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.




Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#днр
#украина
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Подоляк: Украина не сможет самостоятельно нарастить военный паритет с Россией
04 декабря 2023, 04:36

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что промышленность страны не сможет самостоятельно нарастить военное производство для паритета с Россией. Такое заявление он сделал на фоне сокращения военной помощи со стороны США, пишет украинское агентство УНИАН.
По его словам, Украина способна двигаться вперед только при технологической помощи западных стран.

«Украина готова дойти до конца, но при совместном с Западом технологическом рывке. <…> Сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Россией», — заявил Подоляк.

Накануне о нестабильности ситуации внутри Украины высказался и бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович*. Свои прогнозы он озвучил относительно продолжающегося противостояния президента Зеленского и главы Генштаба ВСУ Залужного.

Арестович* считает, что, если ситуация не изменится, на Украине произойдут либо военный переворот или народное восстание, либо будет создано «правительство национального спасения».

Еще одним вариантом могут стать выборы, но их придется проводить в экстраординарных условиях, подчеркнул Арестович*, который ранее заявил о намерении баллотироваться в президенты.

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*внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#украина
#россия
#конфликт
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В Киеве митингующие требуют вернуть с фронта мобилизованных в начале конфликта
«Страна»: в Киеве на митинге требуют вернуть мобилизованных в начале СВО
03 декабря 2023, 19:02

Фото: РИА Новости/Стрингер

В Киеве прошёл митинг с требованием вернуть из зоны спецоперации мобилизованных в начале конфликта военных. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Отмечается, что украинцы собрались около Киевской городской администрации. Митингующие требуют демобилизации украинских солдат, которые находятся на фронте с самого начала конфликта, с февраля 2022 года. 

Ранее в этот день сообщалось, что в Париже прошла акция в поддержку жителей Донбасса. Участники митинга требовали прекратить оказывать финансовую и военную поддержку украинским военным. При этом акцию пытались сорвать проукраински настроенные активисты, но их задержали полицейские. 

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#украина
#киев
#митинг
#мобилизация
#спецоперация
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В Германии заявили, что Киев уже мог стать российским, если бы не США
Депутат бундестага Хофрайтер: РФ уже взяла бы Киев, если бы не помощь США
03 декабря 2023, 18:08

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Если бы США не оказывали помощь Украине, Киев бы уже перешёл под контроль России. Об этом в беседе с Die Welt заявил глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер.
Он отметил, что Евросоюз не смог бы без помощи США удержать украинскую столицу под контролем Зеленского. 

В настоящее время остаётся высоким риск массовых отключений электроэнергии на территории Украины. Поэтому Хофрайтер призвал Запад продолжать поставки систем противоракетной обороны и систем для защиты об беспилотников. 

Вместе с тем немецкий политик добавил, что Россия имеет явное преимущество на фронте, поэтому необходимо делать больше для оказания помощи ВСУ. 

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#украина
#киев
#россия
#сша
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Арестович* рассказал, как разрешить все противоречия на Украине
Арестович*: «майдан» или переворот разрешат противоречия на Украине
03 декабря 2023, 17:47

Разрешить противоречия, накопившееся на Украине за последние годы, возможно только экстраординарным путем.
Об этом сказал бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

По его мнению, разрешить противоречия могут военный переворот или «условный «майдан». Существует ещё один пути: изменение позиции центральной власти, а также выборы.

Арестович предполагает, что действующая власть на Украине начала утрачивать свою легитимность. При этом Украина нуждается в непопулярных решениях, считает Арестович. 

«В военное время это несет прямую опасность как для государства, так и для всех нас», — сказал Алексей Арестович.
Ранее бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович* заявил, что 4,5 миллиона граждан Украины избегают постановки на воинский учет, а в частях от 30% до 70% отказников. Об этом пишет «Страна.ua».

Он отметил, что сейчас правительство Украины готовит несколько «нелегких решений в сфере мобилизации», включая меры по привлечению в зону боевых действий молодых людей.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#всу
#украина
#новости
#политика
#россия
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Кадыров призвал украинских военных не идти на смерть
Кадыров призвал украинских солдат одуматься и не идти на смерть
03 декабря 2023, 16:53

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал украинских военных не идти на верную смерть. Такое обращение он опубликовал в своём Telegram-канале.
По словам Кадырова, ВСУ ежедневно несут колоссальные потери, в частности, в районе Клещеевки. 

В связи с этим чеченский глава призвал украинских военных одуматься и не идти на верную смерть, выполняя приказы командования, которое бездушно отправляет своих солдат под огонь. 

Ранее Рамзан Кадыров раскрыл, когда завершится спецоперацияя на Украине. Вместе с тем он добавил, что ВС РФ имеют хорошие успехи, поэтому пока не стоит проводить мирных переговоров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#чечня
#рамзан кадыров
#всу
#спецоперация
#конфликт
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Депутат Гурулев предлагает увеличить службу в армии до двух лет
03 декабря 2023, 15:33

Фото: istock/vasile voicu

Чтобы увеличить численность армии, нужно вернуть двухгодичный срок службы по призыву.
Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Гурулев. С 1 декабря установлена новая численность ВС РФ - 1 млн 320 тысяч военнослужащих. То есть её увеличили примерно на 150 тысяч военнослужащих. В Минобороны РФ заявляли, что увеличение численности планируется проводить поэтапно, за счёт контрактников. Но незначительное увеличение призыва срочников все-таки произойдёт, пишет «МК». Это демонстрируют и цифры последних призывов. Осенью нынешнего года планировалось призвать 130 тысяч человек. Осенью 2022 года призвали 120 тысяч мужчин. 

«Я бы пошел другим путём. Служить срочную службу надо два года, тогда решится проблема с количеством призывников, второе – качество подготовки мобресурса»,- заявил в своём Telegram-канале депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. 
Также депутат уверен, что нужно решить проблему и с «псевдоуниверситетами», не дающими нормального высшего образования, но освобождающими на период обучения молодых людей от призыва.

«Эти лавочки надо прикрыть по моему глубокому убеждению. Они не дают никакого образования»,-считает Андрей Гурулев.
Также, по мнению Гурулёва, ​за год нельзя подготовить солдата. 

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Weekly Blitz: Отравление жены Буданова - попытка Зеленского укрепить власть

МО РФ сообщает о поражении командного пункта центра управления ПВО ВСУ
#россия
#новости
#военные
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Weekly Blitz: Отравление жены Буданова - попытка Зеленского укрепить власть
03 декабря 2023, 15:01

Фото: iStock/Silent_GOS

Отравление жены руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны, возможно, связано с попыткой президента Украины Владимира Зеленского усилить свою власть.
Об этом сообщает портал Weekly Blitz.

«Очевидно, что череда отравлений – это часть попыток Зеленского консолидировать свою власть, особенно после принятия раскритикованного решения об отмене президентских выборов в стране, которые должны были пройти в марте 2024 года», — сказано в материале.
По данном авторов, это обстоятельство свидетельствует об обострении закулисной борьбы в кругах высшего руководства и серьёзных противоречиях между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и Будановым.

Ранее сообщалось, что супругу главы ГУР Украины Кирилла Буданова Марианну могли отравить сразу несколькими ядовитыми веществами.  Анализы показали, что кроме мышьяка в организм женщины попала ртуть. Сообщалось о том, что несколько сотрудников ГУР и Марианна Буданова оказались в больнице с отравлением тяжелыми металлами. Жена Буданова проживала вместе с ним в его кабинете.

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#всу
#украина
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#политика
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