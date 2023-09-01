МО РФ: ВСУ массово отказываются форсировать Днепр

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ВСУ отказываются форсировать Днепр на Херсонском направлении из-за опасений погибнуть от огня российской армии. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.
По словам пленных украинских военнослужащих, бойцы ВСУ отказываются от поставленных им задач, в том числе по форсированию Днепра из-за опасений погибнуть. Кроме личного состава, ВСУ теряют на указанном направлении технику и вооружение западного производства, отметили в ведомстве.
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