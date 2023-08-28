МО РФ: ВСУ потеряли более 185 солдат за сутки

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Минобороны РФ заявило, что украинские войска за сутки потеряли более 185 военнослужащих на Донецком направлении.
Подразделения «Южной» группировки войск совместно с силами авиации отразили две украинские атаки вблизи Клещеевки и Красногорловки в ДНР.
Уточняется, что ВСУ понесли потери и в технике. ВС РФ были уничтожены три боевые бронированные машины, два автомобиля, польская артиллерийская установка Krab и боевая машина РСЗО «Град».
Ранее сообщалось, украинские военные с начала СВО израсходовали два миллиона снарядов, поставленных странами НАТО. Тем самым, они истощили запасы вооружения западных стран. США потребовали ВСУ использовать вооружение только тогда, когда это необходимо, чтобы не расходовать их впустую.
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Уточняется, что ВСУ понесли потери и в технике. ВС РФ были уничтожены три боевые бронированные машины, два автомобиля, польская артиллерийская установка Krab и боевая машина РСЗО «Град».
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Анастасия Чинкова