МО России: Изменений в тактическом положении ВС РФ на Запорожском направлении нет

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ВС РФ отразили четыре атаки украинских военных в районах населенных пунктов Вербового и Работина на Запорожском направлении.
«Изменений в тактическом положении российских войск нет», — сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.Отразить украинские удары удалось с помощью авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем, поясняет министерство.
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