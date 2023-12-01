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МО: Российские мотострелки уничтожили иностранных наёмников под Угледаром

01 декабря 2023, 07:26
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские мотострелки из группы «Восток» уничтожили несколько вражеских иностранных наёмников под Угледаром, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Мотострелки одного из соединений группировки войск «Восток» в ходе ведения активной обороны в течение суток отразили четыре атаки подразделений ВСУ в боях под Угледаром на Южнодонецком направлении специальной военной операции», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Отмечается, что отаку подразделений ВСУ российски силы отбивали на протяжении суток. При этом, в развернувшейся схватке перевес сил был явно на стороне украинцев.


После завершения боя, в котором победила российская сторона, выяснилось, что со стороны ВСУ атаку вели, в том числе, и иностранные наёмники.

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#вс рф
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Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ под Соледаром
Минобороны: Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ под Соледаром
01 декабря 2023, 06:38

Расчёт САУ «Гвоздика» Тульского гвардейского соединения ВДВ ликвидировал группу пехоты ВС Украины на опорном пункте под Соледаром в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
«Артиллерия Воздушно-десантных войск ежедневно выполняет огневые задачи по уничтожению живой силы и боевой бронированной техники ВСУ, а также артиллерии противника на огневых позициях, командно-наблюдательных пунктов и разрушению укрепленных позиций украинских формирований на артемовском направлении, в районе Соледара», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что расчёт БПЛА  в лесополосе обнаружил укрепленные опорные пункты противника, после чего координаты были переданы российским артиллеристам-десантникам.

«Точным огнем осколочно-фугасными боеприпасами расчеты 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» с закрытых огневых позиций уничтожили украинские подразделения», — добавили в Минобороны.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российских летчиков начнут массово учить применению умных бомб в зоне СВО
ВКС начнут массово учить летчиков применению умных бомб в зоне СВО
01 декабря 2023, 06:28

Фото: iStock/TebNad

Источник, осведомленный в вопросах авиации, сообщил РИА Новости о скором начале массового обучения летчиков Воздушно-космических сил применению авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) в зоне спецоперации на Украине.
УМПК представляет собой модуль, который крепится к обычной свободнопадающей бомбе и превращает ее в управляемое оружие. Этот модуль оборудован раскладными крыльями, рулями и системой автоматического наведения на цель, что позволяет боеприпасу стать высокоточным. На данный момент бомбардировщики Су-34 уже используют бомбы с УМПК весом 250, 500 и 1500 килограммов.

Источник отметил, что в один из учебных центров Воздушно-космических сил России недавно поступила партия фронтовых бомбардировщиков Су-34. Эти самолеты будут использованы для обучения летчиков в применении авиабомб с УМПК, которые уже успешно использовались в зоне спецоперации на Украине. Такое обучение позволит увеличить количество летчиков, обладающих навыками использования данных боеприпасов, и повысить эффективность ударов на украинские военные объекты «умными авиабомбами» в зоне боевых действий.

Источник также отметил, что УМПК, испытанные в зоне спецоперации, показали высокую эффективность: при низких затратах они достигают высокой точности поражения объектов украинских вооруженных сил на передовой. Удары с применением УМПК нацеливаются на скопления противника, пункты дислокации, фортификационные сооружения и командные пункты.

Сообщается, что в настоящее время на Су-34 проводятся доработки программного обеспечения, позволяющего наносить удары бомбами с УМПК в ходе всех видов маневров.

Бомбардировщик Су-34 предназначен для атаки наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в различных метеоусловиях. Версия НВО Су-34 обновлена новыми средствами поражения, а также улучшенным радиоэлектронным оборудованием для разведки, наведения и целеуказания.

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#пво
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Медик ВСУ Муцей призналась, что хотела расстрелять украинских военных
Медик ВСУ Муцей рассказала, что хотела расстрелять трёх украинских военных
01 декабря 2023, 05:13

Медик украинской армии Анастасия Муцей заявила, что военнослужащие ВСУ зачастую проявляют в ходе боёв непрофессионализм. Об этом пишет ТСН.
«Были три деда (пожилые украинцы, мобилизованные в ВСУ — ред.), которых я вела на позиции. Думала, я их расстреляю. Он остановился там, где нельзя останавливаться, где постоянно обстреливают. Я сняла оружие с предохранителя. Сказала: «Если ты сейчас не встанешь, я стрельну и пойду дальше». И он встал и пошел», — цитирует издание слова собеседницы.

Женщина подчеркнула, что на передовой регулярно оказываются мобилизованные украинские военнослужащие, которые не знают, как обращаться с оружием.

«Я вообще не знаю, как люди могут идти на боевые и не знать, как пользоваться пулеметами, гранатами, как их вкручивать. Один вообще на гранате подорвался сам, когда вкручивал», — рассказала Муцей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#оружие
#люди
#сво
#всу
#украина
#россия
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В США назвали Украине условие для получения финансовой помощи
AC: Конгресс США может не одобрить помощь Украине даже в начале 2024 года
01 декабря 2023, 04:29

Фото: сайт Кремля

Журнал American Conservative предупреждает о возможном прекращении дополнительной финансовой поддержки для Украины со стороны США, если вопрос о финансировании Киева будет рассматриваться отдельно от помощи, предоставляемой Израилю.
По информации издания, вероятность одобрения выделения средств для Украины в конце текущего или начале следующего года крайне низкая.

Статья также отмечает готовность республиканцев нарушить план объединения помощи Украине и Израилю. Конгрессмен Майк Ли критикует американское руководство за недостаточное внимание к национальной безопасности и при этом стремление «выписать приличный чек Украине».

Его мнение поддерживает сенатор Рик Скотт, который называет подобную политику властей «беззаконной».

Журнал также приводит высказывания конгрессмена Чипа Роя, который предлагает приоритизировать защиту границ от мигрантов перед оказанием помощи Украине.

Он утверждает, что если бы он был спикером палаты представителей, то ясно дал бы понять, что Украина не получит дополнительной финансовой поддержки.

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#сша
#украина
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#план
#журнал
#мир
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Всемирный банк одобрил предоставление Украине 1,2 миллиарда долларов
Всемирный банк предоставит Украине $1,2 млрд под гарантии правительства Японии
01 декабря 2023, 04:25

Фото: iStock/Andrii Atanov

В рамках гарантии правительства Японии Всемирный банк утвердил займ в размере 1,2 миллиарда долларов для Украины, передает ТАСС.
Согласно документу финансовой организации, предоставленные средства будут использованы для поддержки 29 программ социальной помощи, приуроченных к проекту «Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience, and Efficiency (INSPIRE)».

Эти средства предназначены для помощи «самым уязвимым группам населения Украины». Они будут направлены на поддержку сирот, детей под опекой, студентов, нуждающихся в социальной защите, а также пострадавших от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и жертв торговли людьми.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о получении финансовой поддержки от различных источников, таких как Европейский инвестиционный банк, который выделил около 162 миллионов евро, Норвегия — 190 миллионов долларов, а Швейцария — 70 миллионов долларов.

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#евро
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#швейцария
#норвегия
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Российские бойцы уничтожили танк Leopard ВСУ под Работино в Запорожской области
01 декабря 2023, 04:18

Фото: iStock/Teka77

Бойцы из 136-й бригады ВС России ликвидировали украинский танк немецкого производства Leopard 2A4 в районе села Работино Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«В двух километрах западнее Работино 24 ноября силами расчета FPV-дрона 136-й бригады РФ был уничтожен танк Leopard», — цитирует агентство слова собеседника.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#рф
#воздушная
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В Германии объяснили успешность атак российских беспилотников на Украине
Журналист Репке: украинские средства РЭБ не справляются с российскими дронами
01 декабря 2023, 03:34

Фото: iStock/NiseriN

Немецкий журналист Юлиан Репке отметил в социальной сети X (бывший Twitter), что у украинской армии отсутствует способность противостоять атакам российских беспилотников, преимущественно из-за их большого количества.
По его мнению, Киеву следует наращивать поставки средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), так как из-за значительного числа дронов-камикадзе российская сторона готова атаковать практически любые объекты, включая незначительные.

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#сша
#поставки
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На Украине рассказали о лазейке для уклонистов от мобилизации
Совет резервистов: вузы и торговые центры помогают украинским уклонистам
01 декабря 2023, 03:29

Фото: iStock/Olena_Z

Председатель совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко заявил, что украинские уклонисты получают поддержку от вузов и торговых центров, что помогает им избежать мобилизации. Эту информацию передает издание Klymenko Time.
Тимочко назвал легальной коррупцией ситуации, когда вузы проводят наборы и доборы на «неопределенные факультеты». Он также отметил, что торговые центры, например, устраивают на одну ставку грузчика, для которой предусмотрена бронь от мобилизации, по четыре-пять человек на четверть ставки.

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Стало известно о переносе США срока поставок Украине управляемых снарядов
Reuters: США перенесли сроки поставки Киеву снарядов GLSDB на 2024 год
01 декабря 2023, 02:41

Фото: iStock/vladj55

Соединенные Штаты перенесли сроки поставки Украине снарядов GLSDB, предназначенных для поражения целей на расстоянии до 160 километров, на 2024 год. Информацию об этом распространило агентство Reuters, ссылаясь на источники в Министерстве обороны США.
Reuters напомнило, что компания Boeing осенью прошлого года предложила администрации США возможность приобрести высокоточные дальнобойные реактивные снаряды.

Тогда сообщалось, что Украина получит эти снаряды весной 2023 года. Однако в феврале газета Politico информировала о том, что поставка состоится не ранее конца 2023 года.

По словам источника агентства, испытания GLSDB запланированы на декабрь. Пентагон ожидает, что снаряды будут переданы в начале 2024 года.

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#пентагон
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