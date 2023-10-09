МО: Российские силы на Донецком направлении за стуки отбили три атаки ВСУ

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За минувшие сутки российская армия отбила три атаки ВСУ на Донецком направлении, об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Курдюмовка и Водяное Донецкой Народной Республики», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
В Минобороны России отметили, что потери Киева составляют до 140 человек личного состава убитыми и ранеными, также ВСУ потеряли три боевые бронированные машины и два автомобиля.
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Евгения Парфентьева