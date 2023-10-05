МО: Российские силы ПВО пресекли атаку БПЛА на Брянскую область

Фото: iStock/vladj55
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«5 октября около 15.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Российские системы противовоздушной обороны успешно сбили дрон, который планировал атаковать инфраструктуру Брянской области.
Читайте также:
В Белгородской области местный житель планировал перейти на украинскую сторону
Зыбинский: Группировка «Запад» сорвала ротацию ВСУ в районе Берестового
Российские «Солнцепеки» уничтожили опорпункты ВСУ на Купянском направлении
Евгения Парфентьева