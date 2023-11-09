МО: Российские силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в небе над ДНР

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Российские силы противовоздушное обороны сбили украинский самолёт МиГ-29 в небе над ДНР, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Украинский самолёт был сбит в районе донецкого села Коптево.
Помимо этого, в том же районе были сбиты семь реактивных снарядов HIMARS производства Соединенных Штатов Америки.
К тому же, за минувшие сутки в новых регионах РФ были сбиты 38 украинских беспилотников.
Напомним, ранее в оборонном ведомстве рассказали, что за одни сутки 31 октября средства противовоздушной обороны России сбили самолёт МиГ-29 в районе населённого пункта Приветное в Запорожской области и вертолёт Ми-8 в Веровке в Херсонской области.
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Помимо этого, в том же районе были сбиты семь реактивных снарядов HIMARS производства Соединенных Штатов Америки.
Напомним, ранее в оборонном ведомстве рассказали, что за одни сутки 31 октября средства противовоздушной обороны России сбили самолёт МиГ-29 в районе населённого пункта Приветное в Запорожской области и вертолёт Ми-8 в Веровке в Херсонской области.
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Евгения Парфентьева