МО: Российские силы уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ

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Российские силы уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ в Черкасской области, об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
За минувшие сутки российским силам также удалось перехватить два реактивных снаряда HIMARS, а также уничтожить 39 вражеских беспилотников.
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Евгения Парфентьева