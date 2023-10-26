МО: Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

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Российские силы ПВО пресекли попытку киевского режима атаковать Курскую область, об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Сегодня в районе 19.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.Отмечается, что вражеский беспилотник был сбит дежурными силами противовоздушной обороны.
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Евгения Парфентьева