МО: Российские военные уничтожили группировку ВСУ под Артемовском FPV-дроном

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Воздушно-десантные войска Российской Федерации (ВДВ) уничтожили группировку Вооруженных сил Украины под Артёмовском с помощью FPV-дрона, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил грузовой автомобиль ВСУ, двигающийся по дороге, а также группу украинских боевиков, пытающихся укрыться в одной из воронок от артиллерийских снарядов после неудачного штурма наших позиций», - рассказали в оборонном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что наводчику удалось успешно скорректировать траекторию устройства и направить его точно в цель. В результате, как личный состав пытавшихся укрыться ВСУ, так и их автомобиль, были ликвидированы.
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