МО: Системы ПВО сбили два снаряда РСЗО и БПЛА над Белгородской областью

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Российские системы ПВО сбили два снаряда РСЗО и украинский беспилотник в Белгородской области, об этом сообщили Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Вечером 3 октября пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением двух снарядов реактивной системы залпового огня и одного БПЛА самолетного типа», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
При этом, ранее стало известно, что российские силы ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем у берегов Крыма. Отмечается, что ракету сбили над северо-западной частью акватории Черного моря.
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