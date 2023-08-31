МО: Украина попыталась устроить провокацию при ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

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Украинские войска попытались устроить провокацию при ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.
Сообщается, что ВСУ применили на пути маршрута движения инспекторов средства, которые имитируют взрывы боеприпасов. По информации ведомства, ВС РФ обеспечили безопасное проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
В Минобороны РФ подчеркнули, что несмотря на произошедшую провокацию со стороны ВСУ, российские войска смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии.
Напомним, ранее секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина использует только собственное оружие для атак на территории России.
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В Минобороны РФ подчеркнули, что несмотря на произошедшую провокацию со стороны ВСУ, российские войска смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии.
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Екатерина Коршунова