МО: Украинские морпехи саботируют приказы командования на Херсонском направлении

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Вооруженные силы Украины саботируют приказы на Херсонском направлении из-за огромных потерь среди личного состава, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Противник в ходе неудачных попыток захвата плацдармов на левом берегу Днепра понес большие потери, в связи с чем личный состав бригад морской пехоты ВСУ саботирует выполнение задачи по десантированию», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Отмечается, что за последние сутки на Херсонском направлении под российским огнём были уничтожены до 55 украинские военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20.
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Евгения Парфентьева