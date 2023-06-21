МО Украины: ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и сильным сопротивлением

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Заместитель главы украинского Минобороны Анна Маляр признала, что в ходе контрнаступления Вооружённые силы Украины столкнулись со сложностями
Заместитель руководителя Министерства обороны Украины Анна Маляр признала, что Вооруженные силы Украины столкнулись с трудностями и «яростным сопротивлением» во время контрнаступления. Об этом она сообщила через свой аккаунт в Telegram.
Маляр подчеркнула, что многие ожидают скорых успехов от контрнаступления ВСУ, но это не соответствует реальности.
Маляр подчеркнула, что многие ожидают скорых успехов от контрнаступления ВСУ, но это не соответствует реальности.
«Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением», — указала она в своем сообщении.Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в США изначально понимали, что ВСУ столкнуться со сложностями при осуществлении контрнаступления.
Артем Кузьмин