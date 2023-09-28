Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ

Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ

РИАН: Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ
28 сентября 2023, 06:08
Фото: сайт Минобороны РФ

Фото: сайт Минобороны РФ

Мобилизованные на Урале артиллеристы ВС РФ уничтожили скрытый миномет ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира гаубичного дивизиона.
«Обнаружили, как и всегда у нас, с помощью ребят с БПЛА из ОРБ «Спарта». При этом в данном случае мы уже знали примерный район огневого поражения миномета, но так как он не стрелял, пришлось постараться в плане поиска», — цитирует издание слова собеседника.

Он уточнил, что по цели было выпущено 10 снарядов 122-мм калибра, при этом расчёт укрывался в здании. Работа РЭБ украинской армии при этом затрудняла фиксацию поражения.


«По поражению расчета данных нет, но дом, стоявший рядом и наиболее вероятно являвшийся укрытием минометного расчета, уничтожен. Проследить, была ли эвакуация в данном районе, не было возможности», — рассказал журналистам военный.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Полковник Кнутов назвал мобилизационный предел Украины

Артиллерия «Центра» подавила 20 украинских артиллерийских расчетов

Генерал Ализай: США повторяют на Украине ошибки Афганистана

#бпла
#сво
#украина
#всу
#россия
#вс рф
Читайте нас в
Полковник назвал мобилизационный предел Украины
Полковник Кнутов: мобрезерва ВСУ хватит максимум на еще одно контрнаступление
28 сентября 2023, 05:54

Фото: iStock/Prostock-Studio

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об отставке полного состава правительства региона. Заместитель председателя республиканского правительства Ольга Балабкина сообщила об этом в Telegram.
Согласно Конституции республики, кабинет министров обязан уйти в отставку в течение двух дней после вступления главы региона в должность. В течение двух недель Айсен Николаев представит кандидатуры на пост председателя правительства, его заместителей и ключевых министров республики для рассмотрения в парламенте.

Читайте также:

Аксенов: Над Крымом сбиты крылатые ракеты

Развожаев заявил об отбое ракетной и авиационной опасности в Севастополе

Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с госсекретарем США Блинкеном



#сша
#пост
#николаев
Читайте нас в
Артиллерия «Центра» подавила 20 украинских артиллерийских расчетов
МО: артиллерия «Центра» подавила 20 украинских артиллерийских расчетов
28 сентября 2023, 05:08

Фото: istock / zabelin

Артиллерия группировки российских войск «Центр» на Краснолиманском направлении смогла подавить до двадцати украинских артиллерийских расчетов, сообщил начальник пресс-центра этой группировки, подполковник Александр Савчук, передает РИА Новости.
Он отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы были обнаружены и нейтрализованы указанные украинские артиллерийские расчеты. Кроме того, был поражен 120-миллиметровый миномет, а также уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина и автомобиль типа пикап.

Подполковник Савчук также отметил, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» осуществили успешные действия при поддержке артиллерийского огня и атаки штурмовой и армейской авиации. В результате этих операций были нанесены удары по штурмовым группам трех украинских бригад: 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й бригады специального назначения «Азов» (группировка, признанная запрещенной в России) и 5-й бригады национальной гвардии Украины в районах Торского участка и Серебрянского лесничества.

Читайте также:

В США назвали причину провала контрнаступления ВСУ

Владимир Сурков раскрыл, к чему приведет победа России в СВО

Украина собралась бомбить заводы по производству дронов в Иране

#сша
#победа
#автомобиль
#всу
#заводы
#машина
Читайте нас в
Стала известна ошибка США на Украине
Генерал Ализай: США повторяют на Украине ошибки Афганистана
28 сентября 2023, 04:56

Фото: iStock/alzay

Бывший начальник генштаба Афганистана Хайбатулла Ализай выразил убеждение, что США предоставляют Украине поддержку слишком поздно, повторяя тем самым ошибки прошлого. Он поделился своим мнением в интервью порталу Cal Walters.
По словам отставного генерала, американцы считали, что ситуация в Афганистане была в порядке, несмотря на критическое положение на местах. Сейчас, по его мнению, на Украине происходит аналогичная ситуация. Хайбатулла Ализай подчеркнул, что Украине сегодня необходима логистическая и моральная поддержка, однако американцы, возможно, будут планировать эту помощь на следующий год, когда уже будет слишком поздно.

Бывший военный лидер также отметил, что Запад не учел запросы афганских военных о тренировках и воздушной поддержке во время борьбы с Талибаном. Сегодня же он видит, что Запад совершает аналогичные ошибки в отношении Украины.

Кроме того, Хайбатулла Ализай подчеркнул необходимость смены украинского военного руководства на лиц, не подверженных коррупции.

Читайте также:

СМИ: Запад готовит замену Зеленскому

В США рассказали о потере ВСУ инициативы на фронте

Пушилин заявил об уничтожении сил ВСУ на Краснолиманском направлении
#сша
#помощь
#сми
#поддержка
#интервью
#лидер
#всу
#запад
Читайте нас в
Российские бойцы вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого
Российские бойцы вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого, подбив склад
28 сентября 2023, 04:50

Фото: istock / Tomas Ragina

Бойцы оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» из России успешно оттеснили украинских военных в районе Новодонецкого в Донецкой Народной Республике (ДНР), нанеся точные артиллерийские удары по складу боеприпасов на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эту информацию распространил оператор беспилотного летательного аппарата ZALA, который идентифицируется под псевдонимом «Корлус», передает РИА Новости.
Видеозапись с беспилотника была предоставлена, показывая момент артиллерийского удара по складу, вспышку пожара и последующий взрыв боекомплекта на украинских оборонительных позициях. На кадрах также запечатлено передвижение бойцов ВСУ по их окопам.

Согласно «Корлусу», было замечено скопление украинских военнослужащих и блиндажей на этой позиции. Он передал полученную информацию артиллерии, которая начала наводить точные выстрелы. В результате одного из попаданий произошел пожар и детонация боекомплекта, что привело к началу отступления украинских военных.

Читайте также:

ВСУ 32 раза обстреляли территорию ДНР

В США рассказали о потере ВСУ инициативы на фронте

В Севастополе объявили воздушную тревогу
#сша
#пожар
#взрыв
#всу
Читайте нас в
Полковник Кнутов назвал мобилизационный предел Украины
Кнутов: Мобилизационного резерва ВСУ хватит максимум на одно контрнаступление
28 сентября 2023, 04:34

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВС Украины переживают кризис на фоне жёстких и регулярных мобилизационных мероприятий. Об этом пишет «Лента.ру».
«Единственное, на что сейчас Зеленский уповает, — это новая мобилизация в принудительном порядке, причем и молодежи, и пожилых, и больных людей таким образом, чтобы набрать 200 тысяч сейчас и еще 300 тысяч зимой и в начале весны — всего 500 тысяч. Военкомы, конечно, в ужасе, потому что найти новых людей очень тяжело с учетом того, что, как ранее говорил Арестович*, три с половиной миллиона мужчин сбежало с территории Украины», — цитирует издание слова собеседника.

Кнутов добавил, что количества мобилизованных граждан на Украине хватит максимум на еще одно контрнаступление, после чего в стране больше не останется полноценного мужского населения. При этом у основной части мобилизованных отсутствуют необходимые компетенции и ресурсы для ведения боевых действий.

«Российские военные отмечают, что единственные подготовленные резервы приходят под Артемовск, на остальных же направлениях собирают все, что можно собрать и бросают на «мясные штурмы», от этого бойцы ВСУ и сдаются в плен», — заключил военный эксперт.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Киеве признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с РФ

В США рассказали о потере ВСУ инициативы на фронте

«Общественное»: В Черкасской области произошли взрывы


*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#эксперт
#военные
#мобилизация
#сво
#всу
#зеленский
#арестович
#контрнаступление
#украина
Читайте нас в
В Черкасской области произошли взрывы, сообщают украинские СМИ
«Общественное»: В Черкасской области произошли взрывы
28 сентября 2023, 04:18

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Черкасской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает телеканал «Общественное» в своём Телеграм-канале.
«В Черкасской области взрывы», — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Читайте также:

ВСУ 32 раза обстреляли территорию ДНР

В Киеве признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с РФ

Baza: В столице Узбекистана Ташкенте прогремел мощный взрыв

#карты
#взрыв
#взрывы
#онлайн
#тревога
#всу
#вс рф
#воздушная тревога
#украина
Читайте нас в
В Киеве признали, что ракеты ATACMS и Taurus не помогут в противостоянии с РФ
Подоляка: Ракеты ATACMS и Taurus не помогут ВСУ противостоять России
28 сентября 2023, 02:55

Фото: iStock/Binnerstam

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляка в эфире телеканала «Рада» заявил, что передача Киеву западными партнёрами ракет ATACMS и Taurus не компенсирует на поле боя разницу в количестве вооружения ВС РФ.
«Даже когда мы получим Taurus, а мы получим, даже если мы получим ATACMS, — это всё равно не компенсирует разницу в количестве, которая была у Российской Федерации», — признал украинский политик.

Подоляка добавил, что сейчас Украина налаживает производство собственных ракет, которое планируется наращивать.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

Читайте также:

США сделали неожиданное заявление о поставках танков ВСУ

dikGAZETE: Запад готовит замену Зеленскому

Во Франции посоветовали простой способ уничтожить танки Abrams

#сша
#производство
#танки
#украина
#заявление
#запад
#вооружения
#всу
#сво
Читайте нас в
В России разработали новые льготы для добровольцев спецоперации
«Известия»: доход добровольцев СВО предложили не облагать НДФЛ
28 сентября 2023, 01:52

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Депутаты и сенаторы от «Единой России» представили законопроект, согласно которому доходы добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО) России на Украине, не будут облагаться налогом на доход физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на зампреда комитета Госдумы Анатолия Выборного.
Выборный объяснил, что данная инициатива направлена на согласование правовых норм для добровольцев, заключивших контракт с Министерством обороны, а также сотрудников Росгвардии, включая бойцов ОМОНа, СОБРа и других подразделений. Это позволит унифицировать налоговые правила для данной категории граждан.

Предложенная мера направлена на поддержку и моральное укрепление военнослужащих, а также обеспечение социальной поддержки их семей. Законопроект уже получил поддержку правительства. Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов отметил, что такие меры помощи военным следует сделать более значимыми и обширными.

Читайте также:

Мобилизованного из Екатеринбурга обвинили в дезертирстве из-за геморроя

В ГД подготовили законопроект о добровольческих формированиях в Росгвардии

Годовщина мобилизации в России: какой она была и ждать ли новую волну
#россия
#правила
#законопроект
#меры
#контракт
Читайте нас в
Во Франции посоветовали простой способ уничтожить танки Abrams
Figaro: танки Abrams взрываются при неправильном обслуживании
28 сентября 2023, 01:00

Фото: iStock/Michael Vi

Бывший командир батальона танков Leclerc Ян Буавен поделился своими мнениями о танках Abrams в беседе с Figaro, отмечая их высокую требовательность к обслуживанию и возможность прийти в негодность из-за недостаточного ухода.
Буавен выразил замечание относительно технического обслуживания танков Abrams, утверждая, что они требуют более квалифицированного персонала для работы с турбинными двигателями по сравнению с дизельными двигателями. Это высокий уровень требований к технической подготовке персонала и материальному обеспечению.

Кроме того, бывший командир отметил, что неправильное обращение с двигателями танка Abrams может повлечь за собой взрыв. Это мнение было подтверждено американским генералом Марком Хертлингом.

Буавен также подчеркнул, что проблемой для боеспособности танка является плохая герметизация боекомплекта. В случае удачного попадания в место хранения боеприпасов, танк может самопроизвольно взорваться.

Читайте также:

США преподнесли России на Украине неожиданный подарок

США сделали неожиданное заявление о поставках танков ВСУ

Раскрыто слабое место танков Abrams, переданных Украине
#сша
#взрыв
#мнение
#заявление
#танк
Читайте нас в
Достижения.рф