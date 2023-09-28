Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ

Депутаты и сенаторы от «Единой России» представили законопроект, согласно которому доходы добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО) России на Украине, не будут облагаться налогом на доход физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на зампреда комитета Госдумы Анатолия Выборного.