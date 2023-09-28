Мобилизованные на Урале артиллеристы уничтожили скрытый миномет ВСУ

Фото: сайт Минобороны РФ
Мобилизованные на Урале артиллеристы ВС РФ уничтожили скрытый миномет ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира гаубичного дивизиона.
«Обнаружили, как и всегда у нас, с помощью ребят с БПЛА из ОРБ «Спарта». При этом в данном случае мы уже знали примерный район огневого поражения миномета, но так как он не стрелял, пришлось постараться в плане поиска», — цитирует издание слова собеседника.
Он уточнил, что по цели было выпущено 10 снарядов 122-мм калибра, при этом расчёт укрывался в здании. Работа РЭБ украинской армии при этом затрудняла фиксацию поражения.
«По поражению расчета данных нет, но дом, стоявший рядом и наиболее вероятно являвшийся укрытием минометного расчета, уничтожен. Проследить, была ли эвакуация в данном районе, не было возможности», — рассказал журналистам военный.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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