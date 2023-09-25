Мобилизованного из Екатеринбурга обвинили в дезертирстве из-за геморроя

Четыре украинских БПЛА сбиты над Черным морем и Крымом





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Штурмовое подразделение ВСУ обратилось в бегство

Минобороны: Российские военные сорвали ротацию морпехов ВСУ на южнодонецком направлении

ВС РФ уничтожили морской вокзал в Одессе

ВС РФ взяли под контроль Орехово-Васильевку

Четыре беспилотника противника были уничтожены прошедшей ночью над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.Административное здание повреждено из-за атаки БПЛА в центре КурскаПротивник применил беспилотники для нанесения ударов по административному зданию в центре Курска. В результате происшествия, повреждено несколько частных домов и крыша административного здания. Среди мирного населения пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Он отметил, что все дроны были сбиты системами ПВО.Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что украинские военнослужащие предприняли попытку продвижения на Запорожском направлении, однако ВС РФ движение формирований противника пресекли. Российские войска наносили удары по украинским позициям в селе Работино. ВСУ били по российским в Токмаке, Копанях, Ильченково, Новопокровке. В Марьинке российские военнослужащие продолжают контратаковать. По Донецку и Горловке ВСУ продолжают наносить удары. На Бахмутском направлении украинская группировка пытается прорвать оборонительные рубежи ВС РФ. Артиллерия ВС РФ наносит удары по противнику. Под огнем ВС РФ Андреевка и Веселый.Подразделению штурмовиков ВСУ противостояли пять российских военнослужащих. В Минобороны РФ сообщили, что бойцам ВС РФ удалось заставить противника отступить. Несмотря на ранения, двое российских бойцов продолжили отстаивать боевые позиции. Участники сопротивления за проявленную отвагу и мужество представлены к наградам.Минувшей ночью российские военнослужащие нанесли удары по объектам припортовой инфраструктуры Украины в Одессе. Информацию о повреждении морского вокзала и зернохранилища подтвердила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк. Кроме того, ряд украинских изданий сообщал о серии взрывов в Кривом Роге.Населённый пункт Орехово-Васильевка, который расположен на северном фланге Артемовска перешел под контроль ВС РФ. Противник не ожидал штурма российских бойцов и был вынужден оставить поселок. По словам главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, освобождение села даст российским бойцам преимущество, так как высокая точка поселка составляет 144 метров над уровнем моря.При этом бои на этом участке фронта продолжаются. ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции и атаковать.

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