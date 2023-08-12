Молдаван задержали в Одессе за попытку вывезти украинцев за границу

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«Молдавские граждане утверждали, что в автомобиле только они. Однако пограничники обнаружили двух украинцев, спрятавшихся под сиденьями», — уточнили в службе.Затем задержанные украинцы рассказали, что обратились к перевозчикам, найденным в социальных сетях, и заплатили 4,5 тысячи долларов за помощь в выезде из Украины. Попытка незаконной переправы была предотвращена, подчеркнули в ведомстве.
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