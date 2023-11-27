Морпехи РФ взяли два опорных пункта ВСУ под Угледаром без единого выстрела

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Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты, элитных частей Вооруженных сил России, 27 ноября, в свой профессиональный праздник, заняли два опорных пункта ВСУ под Угледаром. Причем сделали это без единого выстрела.
Для маскировки своих действий группа морпехов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота использовала дымовую завесу, передает корреспондент «Известий». Под прикрытием дыма российские бойцы на бронемашинах вплотную приблизились к ключевой лесополосе с двумя опорными пунктами ВСУ. Увидев появившиеся прямо перед позициями боевые машины, противник не стал принимать бой, а сразу отошел назад. Опорники перешли под контроль российских военных.
Командир отделения с позывным Югославыч рассказал, что в последнее время такие действия украинцев стали обычным делом. Налицо падение боевого духа в рядах ВСУ.
Противник в отчаянии стягивает к Угледару все возможные резервы. Бросают в бой солдат, не считаясь с потерями. Впрочем, часто военнослужащие ВСУ предпочитают уклониться от сражения и отступить, чтобы сохранить свои жизни, как это было в двух опорниках, захваченных морскими пехотинцами.
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Командир отделения с позывным Югославыч рассказал, что в последнее время такие действия украинцев стали обычным делом. Налицо падение боевого духа в рядах ВСУ.
«От безысходности им уже нечего делать», — сказал российский боец.
Противник в отчаянии стягивает к Угледару все возможные резервы. Бросают в бой солдат, не считаясь с потерями. Впрочем, часто военнослужащие ВСУ предпочитают уклониться от сражения и отступить, чтобы сохранить свои жизни, как это было в двух опорниках, захваченных морскими пехотинцами.
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Александр Бойцов